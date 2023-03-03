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宇宙開発
新型ロケット「H3」 6日午前10時37～44分に打ち上げへ
2023/03/03 15:08
補助の固体ロケットブースターが着火せず、打ち上がらなかったＨ３ロケット１号機＝１７日、南種子町の種子島宇宙センター
拡大
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は３日、新型基幹ロケット「Ｈ３」１号機を６日午前１０時３７〜４４分に鹿児島県南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げると発表した。
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