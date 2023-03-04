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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに159人感染、3人死亡
2023/03/04 16:04
拡大
鹿児島県は４日、新型コロナウイルスの感染者１５９人と３人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は８７２人となった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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