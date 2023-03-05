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諏訪之瀬島で爆発回数が増加、噴火警戒レベル3への引き上げ基準に迫る
2023/03/05 00:15
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
拡大
鹿児島県十島村・諏訪之瀬島の御岳で４日、爆発が７回あり、ここ５日間の爆発回数が計２３回となった。噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から３（入山規制）に引き上げる基準の一つ「５日間で２５回以上の爆発」に迫っており、福岡管区気象台は注意を呼びかけている。
気象台によると、御岳の爆発は２月２８日はなく、３月１日は１回、２日４回、３日１１回。火山性微動や地殻変動で目立った変化はみられていない。
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