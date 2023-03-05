【鹿児島マラソン】男子は飛松（日置市役所）が大会新で4連覇　女子は坂川（鹿児島銀行）が優勝

屋久島の海岸で見つかった女子大学院生、死因は脳機能不全 1人でサルなどの野生動物調査へ

全財産9000万円預け、返ってきたのは「利息」70万円だけ 70代女性「何度も死のうと…」 ＪＲ役員の名刺に疑う余地なく 返済求めると「天下のJRですよ」

【馬毛島基地工事】作業員宿舎を島内に3000室超設置へ 看護師も常駐 防衛省方針 「種子島に迷惑かけない」

「線路に人が横たわっていた」 20～30代？の男性が列車にはねられ死亡 JR鹿児島線

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警察署に打ち上げ花火連射 「おちょくりたかった」19～20歳の男女3人逮捕 威力業務妨害容疑で鹿児島西署