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【鹿児島マラソン】男子は飛松（日置市役所）が大会新で4連覇　女子は坂川（鹿児島銀行）が優勝

 2023/03/05 11:56
１位でゴールする飛松佑輔＝５日午前１０時４０分すぎ、鹿児島市役所前
１位でゴールする飛松佑輔＝５日午前１０時４０分すぎ、鹿児島市役所前
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　鹿児島マラソンは５日、鹿児島市発着の特設コースであり、フルマラソン男子は、飛松佑輔（日置市役所）が速報タイム２時間１４分４０秒の大会新記録で優勝した。４連覇を果たし、自身が持つ大会記録２時間１４分５１秒を更新した。

　フルマラソン女子は、坂川恋露（鹿児島銀行）が優勝した。

　大会は新型コロナウイルスの影響で２０１９年以来４年ぶりの開催。
一斉にスタートする参加者たち＝５日午前８時半、鹿児島市本港新町
一斉にスタートする参加者たち＝５日午前８時半、鹿児島市本港新町
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