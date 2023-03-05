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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに124人感染、1人死亡
2023/03/05 16:07
拡大
鹿児島県は５日、新型コロナウイルスの感染者１２４人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。死者は累計８７３人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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