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新たな感染は124人、2日連続で前週を下回る（医療圏別：鹿児島66、姶良・伊佐23、川薩12、南薩11、肝属9、曽於2、奄美1）　1人死亡　新型コロナ・鹿児島5日発表

 2023/03/05 20:07
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　鹿児島県は５日、新型コロナウイルスの感染者１２４人と死者１人を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日を２日連続で下回った。死者の年代や性別、死因は非公表で、累計８７３人。

　新規感染者の医療圏別は鹿児島６６人、姶良・伊佐２３人、川薩１２人、南薩１１人、肝属９人、曽於２人、奄美１人。年代別は１０歳未満の２１人が最も多く、１０代の１８人、５０代の１５人と続いた。フォローアップセンターで確定した感染者は７人。

　累計感染者は４３万８９６３人になった。入院のうち酸素投与が必要な中等症は１９人。病床使用率は前日比１．７ポイント増の２１．９％。
【関連表】１２月末からの鹿児島県の新規感染者数推移が一目で分かる


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