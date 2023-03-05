新たな感染は124人、2日連続で前週を下回る（医療圏別：鹿児島66、姶良・伊佐23、川薩12、南薩11、肝属9、曽於2、奄美1）　1人死亡　新型コロナ・鹿児島5日発表

鹿児島県は５日、新型コロナウイルスの感染者１２４人と死者１人を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日を２日連続で下回った。死者の年代や性別、死因は非公表で、累計８７３人。新規感染者の医療圏別は鹿児島６６人、姶良・伊佐２３人、川薩１２人、南薩１１人、肝属９人、曽於２人、奄美１人。年代別は１０歳未満の２１人が最も多く、１０代の１８人、５０代の１５人と続いた。フォローアップセンターで確定した感染者は７人。累計感染者は４３万８９６３人になった。入院のうち酸素投与が必要な中等症は１９人。病床使用率は前日比１．７ポイント増の２１．９％。