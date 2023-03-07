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新型コロナ　鹿児島県内で新たに220人感染、3人死亡

 2023/03/07 16:02
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　鹿児島県は７日、新型コロナウイルスの感染者２２０人と３人の死亡を新たに確認した、と発表した。死者は累計８７７人になった。
１２月末からの鹿児島県内の新規感染者推移が一目でわかる表


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