前週より10人増加　新たに220人感染（医療圏別：鹿児島118、南薩32、姶良・伊佐24、川薩19、肝属10、曽於7、出水5、熊毛4、奄美1）3人死亡　新型コロナ・鹿児島7日発表

鹿児島県は７日、新型コロナウイルスの感染者２２０人と死者３人を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日を１０人上回った。亡くなった３人のうち、２人は鹿児島市在住の７０代女性と８０代男性だった。女性は感染後に入院し、男性は入所中の福祉施設で療養中だった。死因は女性がコロナ以外で、男性はコロナだった。残る１人については遺族の意向で非公表。新規感染者の医療圏別は鹿児島１１８人、南薩３２人、姶良・伊佐２４人、川薩１９人、肝属１０人、曽於７人、出水５人、熊毛４人、奄美１人。年代別は、４０代が４０人と最も多く、１０歳未満３３人、３０代３２人と続く。フォローアップセンターで感染が確定したのは７人だった。累計感染者は４３万９２３２人になった。酸素投与が必要な中等症は１３人。病床使用率は前日比１．７ポイント減の１９．８％。