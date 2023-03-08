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新型コロナ　鹿児島県内で新たに184人感染

 2023/03/08 16:03
拡大拡大
　鹿児島県は８日、新型コロナウイルスの感染者１８４人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
１２月末からの鹿児島県内の新規感染者推移が一目でわかる表


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