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新型コロナ　鹿児島県内で新たに167人感染、2人死亡

 2023/03/09 16:09
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　鹿児島県は９日、新型コロナウイルスの感染者１６７人と２人の死亡を新たに確認した、と発表した。死者は累計８７９人になった。
【関連表】１２月末からの鹿児島県の新規感染者数推移が一目で分かる
表･新型コロナに関する相談窓口


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