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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに167人感染、2人死亡
2023/03/09 16:09
拡大
鹿児島県は９日、新型コロナウイルスの感染者１６７人と２人の死亡を新たに確認した、と発表した。死者は累計８７９人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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