新型コロナ　鹿児島県内で新たに161人感染

「風上から息を止めて回り込め」…警察官2人が炎に突入、逃げ遅れた女性救助

「奄美にミサイルは要らない」と抗議しても最近は「目障り」と。自衛隊反対派は残念がる。「安全のための活動がなぜ敬遠されるのか」

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歓喜から14分後…「まさか」「なぜ」 H3打ち上げ失敗 見物客の笑顔、一転涙に