TOP鹿児島のニュース コラム・情報 ●おもしろ写真

知林ケ島を陸続きに…砂の道出現、行楽客が散策楽しむ　指宿

 2023/03/11 08:30
砂州が現れ陸続きとなった知林ケ島＝１０日午後、指宿市の魚見岳
砂州が現れ陸続きとなった知林ケ島＝１０日午後、指宿市の魚見岳
拡大拡大
　鹿児島県指宿市で、知林ケ島に続く砂の道が現れる渡島シーズンを迎えた。４月下旬並みの２２．７度を観測し、汗ばむ陽気となった１０日は、行楽客ら１３０人が浜風を受けて散策を楽しんだ。

　砂の道は３～１０月、大潮と中潮の干潮時に出現する約８００メートルの砂州。「ちりりんロード」と呼ばれる。市は観光サイト「いぶすき観光ネット」で出現予測時刻を紹介している。

　この日は午後１時すぎに島とつながり、家族連れやカップルが続々と渡った。福岡県大野城市の会社員矢野忠士さん（６３）は「歩いてみると意外に遠かった。知林ケ島からの景色が良かった」と話した。
潮が引いて出現した砂州を歩く人たち＝１０日午後３時、指宿市東方
陸続きになった知林ケ島。砂州を行き来する人たち＝１０日午後、指宿市東方
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ