鹿児島レブナイズ逆転勝ち　八王子に88－77　バスケB3

「風上から息を止めて回り込め」…警察官2人が炎に突入、逃げ遅れた女性救助

医師会職員、コロナ療養施設で女性看護師と性的関係 厚労相「大変遺憾」 参院予算委

「奄美にミサイルは要らない」と抗議しても最近は「目障り」と。自衛隊反対派は残念がる。「安全のための活動がなぜ敬遠されるのか」

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歓喜から14分後…「まさか」「なぜ」 H3打ち上げ失敗 見物客の笑顔、一転涙に