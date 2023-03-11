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鹿児島レブナイズ
鹿児島レブナイズ逆転勝ち 八王子に88－77 バスケB3
2023/03/11 20:30
第１クオーター、鹿児島レブナイズのファクエイドがシュートを決める＝県体育館
拡大
バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは１１日、鹿児島市の県体育館で八王子と対戦し、８８－７７で勝利を飾った。
レブナイズは４３－４５で迎えた後半、ゲインズの３点シュートや森田のドライブなどで逆転に成功。その後も厳しいディフェンスが光り、相手に主導権を渡さなかった。
レブナイズは１２日、同会場で八王子と再戦する。
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