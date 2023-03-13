新型コロナ　鹿児島県内で新たに57人感染

同じ県内の離島なのに、なぜ協力できない？ 歴史的にも交わっているのに… 奄美群島と離島 2振興法の間にある〝壁〟とは

頭と前脚ない小動物の死骸、小学校の通学路で見つかる 児童は集団下校 鹿児島市

10．

雪が残る坂道を下る無人の車が…小1の3人、大声で「助けて！」危険知らせ事故防ぐ