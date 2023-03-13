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末吉財部－国分ICの通行止め解除 東九州自動車道
2023/03/13 16:17
拡大
東九州自動車道末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣの全面通行止めは１３日午後４時１１分、上下線とも解除された。
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