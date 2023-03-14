南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
3
月
14
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに165人感染、2人死亡
2023/03/14 16:03
拡大
鹿児島県は１４日、新型コロナウイルスの感染者１６５人と２人の死亡を新たに確認したと発表した。死者は累計８８２人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
あわせて読みたい記事
マスク「個人判断」初日は…朝の鹿児島中央駅、にぎわう昼の天文館は変わらぬ風景 「夏までは外せない」の声
脱マスクどうする？ 「個人判断」スタート、初日はまだ「様子見」 鹿児島
都城管内の19人含む74人新たに感染 13日は昨年11月4日以来の新規感染ゼロ 新型コロナ・宮崎県12、13日
病床使用率は16.1％ 新たな感染は57人（医療圏別：鹿児島32、川薩9、肝属8、出水4、姶良・伊佐2、曽於2） 新型コロナ・鹿児島13日発表
新型コロナ 鹿児島県内で新たに57人感染
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
遊びながらエネルギーと環境問題を学べる 九電がセンテラス天文館に情報発信拠点オープン
3月14日 16:45
新型コロナ 鹿児島県内で新たに165人感染、2人死亡
3月14日 16:03
増えすぎた竹を有効活用したい…抽出液で肌に優しい日焼け止め 開発したのは化学研究部の高校生たち
3月14日 15:50
鹿児島県内公立中で卒業式 207校1万4397人が巣立ち
3月14日 13:07
催し物が4年ぶり復活 「春の木市」15日から 感染対策講じ期間短縮なし 鹿児島市
3月14日 12:30
まさに快挙…小学6年生が英検2級に1発合格 学校ではALTの通訳もこなす 次の目標は「中学で1級」
3月14日 11:58
川内原発運転延長 県原子力専門委、総括で「方向性示す」 新座長に地頭薗鹿児島大教授を選出
3月14日 11:47
大江健三郎さん死去 「歴史に残る偉大な作家、読み継いで」 鹿児島県内書店に追悼コーナー
3月14日 11:24
ヤングケアラーは忘れ物、提出物遅れ、居眠り多い…学校生活に大きな影響 修学旅行など宿泊行事に不参加も 鹿児島県調べ
3月14日 11:03
小学生50人がゲーム開発挑戦 「ぷよぷよ」でプログラミング教室 鹿児島市
3月14日 11:00
「車で男に追いかけられている」 通報した20代女性を町職員が殴る 長島
3月14日 10:05
ふるさと納税でサッカーJ3・鹿児島ユナイテッド支援 1000万円寄付の在京企業に鹿児島市が感謝状
3月14日 10:00
馬毛島基地着工2カ月 「市長の立場もはっきりしない、勝手に進めるな」反対する市民団体訴え 西之表
3月14日 09:56
「鹿児島ロケット」4号機 15日打ち上げ 肝付・辺塚海岸、周辺では交通規制
3月14日 09:00
黒酢の仕込み壺に絵付け 高校生が描いた「壺アート」13作品鮮やか 霧島
3月14日 08:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲