前週から58人減 新たに126人感染（医療圏別：鹿児島63、川薩17、姶良・伊佐14、南薩13、肝属6、熊毛5、曽於4、出水3、奄美1）新型コロナ・鹿児島15日発表
2023/03/15 20:39
鹿児島県は１５日、新たに１２６人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。前週の同じ曜日より５８人少なかった。
新規感染者の医療圏別は鹿児島６３人、川薩１７人、姶良・伊佐１４人、南薩１３人、肝属６人、熊毛５人、曽於４人、出水３人、奄美１人。年代別では４０代の２０人が最も多く、３０代の１７人、１０代の１６人と続いた。フォローアップセンターでの感染確定者は１０人だった。
県内の累計感染者は４４万３２５人になった。入院のうち、酸素投与が必要な中等症８人。病床使用率は前日比０．８ポイント減の１４．６％だった。
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