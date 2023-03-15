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前週から58人減　新たに126人感染（医療圏別：鹿児島63、川薩17、姶良・伊佐14、南薩13、肝属6、熊毛5、曽於4、出水3、奄美1）新型コロナ・鹿児島15日発表

 2023/03/15 20:39
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　鹿児島県は１５日、新たに１２６人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。前週の同じ曜日より５８人少なかった。

　新規感染者の医療圏別は鹿児島６３人、川薩１７人、姶良・伊佐１４人、南薩１３人、肝属６人、熊毛５人、曽於４人、出水３人、奄美１人。年代別では４０代の２０人が最も多く、３０代の１７人、１０代の１６人と続いた。フォローアップセンターでの感染確定者は１０人だった。

　県内の累計感染者は４４万３２５人になった。入院のうち、酸素投与が必要な中等症８人。病床使用率は前日比０．８ポイント減の１４．６％だった。
【関連表】１２月末からの鹿児島県の新規感染者数推移が一目で分かる


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