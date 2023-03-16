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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに123人感染、1人死亡
2023/03/16 16:05
拡大
鹿児島県は１６日、新型コロナウイルスの感染者１２３人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は８８３人になった。
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