南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
3
月
17
日 金曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに121人感染
2023/03/17 16:04
拡大
鹿児島県は１７日、新型コロナウイルスの感染者１２１人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
新型コロナまとめサイトはこちら
あわせて読みたい記事
新たな感染は123人、減少傾向続く（医療圏別：鹿児島39、川薩27、南薩26、熊毛9、姶良・伊佐8、肝属7、出水6、奄美1）新型コロナ16日発表
都城管内の17人含む61人新たに感染 新型コロナ・宮崎16日発表
新型コロナ 鹿児島県内で新たに123人感染、1人死亡
前週から58人減 新たに126人感染（医療圏別：鹿児島63、川薩17、姶良・伊佐14、南薩13、肝属6、熊毛5、曽於4、出水3、奄美1）新型コロナ・鹿児島15日発表
都城管内の19人含む77人新たに感染、1人死亡 新型コロナ・宮崎15日発表
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
アロエ本舗（鹿児島市）小学校跡に工場 農場と近接、投資額1000万円 5人新規雇用、6月操業目指す 南さつま市と立地協定
3月17日 16:26
新型コロナ 鹿児島県内で新たに121人感染
3月17日 16:04
ボランティアでこつこつ15年間手入れ 国道沿いの花壇が春らんまん 鹿児島市
3月17日 15:44
サッカーJ3鹿児島ユナイテッド 1億269万円の増資手続き完了 借入金返済、資金繰り安定化へ
3月17日 15:13
「AMU WE」は4月14日開業 JR鹿児島中央駅ビル内の商業エリア 山形屋ストアなど16店舗が出店
3月17日 14:49
Tポイント×ENEOSトーナメント開幕 大会後に米女子ツアー参戦の勝みなみ選手ら108人出場 鹿児島高牧CC
3月17日 13:15
クロマグロ定置漁の停止命令を解除 他県からの漁獲枠譲渡受け 鹿児島県
3月17日 12:32
「つながりを取り戻す…」 子どもミュージカルの元団員が再結集、21日に新作を公演 鹿児島市
3月17日 12:30
肥薩おれんじ鉄道「サイクルトレイン」 土日祝日は始発から最終列車までに拡大 八代－上川内
3月17日 12:21
海自鹿屋基地に展開 無人偵察機の情報分析組織を拡充へ 在日米軍、横田基地で
3月17日 12:17
鹿児島市の桜、20日に開花…平年より6日早い予想 前回発表から1日前倒し 気象協会
3月17日 11:54
京セラ稲盛さんの奥さんの告白。「うちは、みそもしょうゆも鹿児島のもの」。京女が何十年もあんな甘いものを…、夫婦愛に感じ入った
3月17日 11:33
物価高騰で苦境、市役所の新庁舎計画 規模縮小しても事業費1.4倍 45億円から60～65億円に膨らむ 南九州市
3月17日 11:21
「右脚はなくなりました」。機関銃を構えた後の記憶はない。目覚めると北京の病院に。軍隊手帳には「右大腿骨折貫通銃創」と記された〈証言 語り継ぐ戦争〉
3月17日 11:05
「被災地の復興に全力」鹿児島市が九州の4市町村に職員5人派遣
3月17日 11:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲