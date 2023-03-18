鹿児島レブナイズ 逆転勝ちで4連勝　湘南に86－70　バスケB3

バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは１８日、鹿児島市の西原商会アリーナで湘南に８６－７０で勝ち、連勝を４に伸ばした。レブナイズは３０－３１で迎えた第３クオーター、中島や森田らが３点シュートを立て続けに決め、６０－５１と逆転に成功。第４クオーターもファクエイドやゲインズらが得点を重ねて、突き放した。レブナイズは１９日、同会場で湘南と再戦する。