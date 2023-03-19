鹿児島レブナイズ、湘南に圧勝　88－42　バスケB3

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九州道で軽乗用車が横転、愛媛の3歳児死亡 助手席にジュニアシート 鹿児島市の薩摩吉田IC近く

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キムタク、さんまさん着用で人気沸騰 「世界に一つだけ」のTシャツ入荷待ち 奄美大島のスーパーオリジナル

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「九州に類例ない」防御用の大型土坑見つかる 16世紀に築城、鹿児島県阿久根市の新城跡

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「音楽は世界共通語」 ウクライナから避難の14歳、仲間と一緒に元気な音色 鹿児島のジャズバンドで演奏

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雇い止めが不安…今春、非正規公務員に「3年の壁」 会計年度任用職員、正職員数に迫る自治体も

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自販機荒らし重ね関東から鹿児島へ 男2人、仕事から窃盗の「パートナー」へ…きっかけはワル仲間に借りた5万円

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全棟オーシャンビュー 奄美の伝統建築「高倉」イメージのホテル、徳之島に4月オープン ふるさとチョイス創業者がプロデュース

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代行運転手が運転する自分の車にはねられる 51歳男性死亡 鹿児島市

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旅行支援「今こそ鹿児島の旅」第4弾を6月末まで延長 52億円の予算使い切り次第終了

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一級河川では珍しい「ホタル舟」存続の危機 川内川1団体が今季で運航終了 残る1団体にも「大きな課題」