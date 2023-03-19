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鹿児島レブナイズ
鹿児島レブナイズ、湘南に圧勝 88－42 バスケB3
2023/03/19 15:14
第２クオーター、ゴール下でパスを出す鹿児島レブナイズの藤田＝西原商会アリーナ
拡大
バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは１９日、鹿児島市の西原商会アリーナで湘南に８８－４２で快勝した。
前半は武藤や中島らの３点シュートが高確率で決まり、３９－２７とリードを奪った。後半もゲインズが連続でダンクを決めるなど攻守で圧倒した。
レブナイズの次戦は２５日、敵地で岡山と戦う。
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