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さわやかな青い花 ネモフィラ春風に揺れ　鹿児島市・慈眼寺公園

 2023/03/20 07:30
春の花畑を彩るネモフィラ＝１９日、鹿児島市下福元町の慈眼寺公園
春の花畑を彩るネモフィラ＝１９日、鹿児島市下福元町の慈眼寺公園
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　鹿児島県内は１９日、おおむね高気圧に覆われ、春の陽気に包まれた。鹿児島市下福元町の慈眼寺公園では、約３５００平方メートルの花畑に鮮やかなネモフィラの花が揺れ、市民らが散策や写真撮影を楽しむ姿が見られた。

　花は直径約３センチ。花弁の中心部から外側に向かい、白からさわやかな青のグラデーションを描く。同日は二～三分咲きで、満開時は青いじゅうたんのような光景が広がる。

　夫婦で訪れた同市郡元２丁目の奥弘巳さん（６５）、雪美さん（６３）は「季節の花を見るのが楽しみ。さわやかな花に癒やされる」と笑顔で話した。
さわやかな青い花を咲かせるネモフィラ＝１９日、鹿児島市下福元町の慈眼寺公園
さわやかな青い花を咲かせるネモフィラ＝１９日、鹿児島市下福元町の慈眼寺公園
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