TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

南日本銀行頭取に常務の田中暁爾氏起用へ　6月就任　斎藤頭取は会長に

 2023/03/20 14:17
南日本銀行
南日本銀行
拡大拡大
　南日本銀行は２０日、鹿児島市で記者会見を開き、次期頭取に田中暁爾（きょうじ）常務取締役総合企画部長（５６）を内定したと発表した。斎藤眞一頭取（７０）は代表権のある会長に就く。６月に予定する株主総会後の取締役会で正式決定する。

　田中氏は広島大学卒。１９９０年、南日本銀行に入行。荒田支店長や執行役員総合企画部長などを経て、２０２１年に取締役就任。２２年１１月から現職。
南日本銀行の新頭取に内定した田中暁爾氏＝２０日、鹿児島市中町

　あわせて読みたい記事

公的資金150億円を1年半前倒し完済　再出発の南日本銀行、スタートアップ支援強化へ　目指すは「中小専門の金融機関」
南日本銀行、4期ぶり減収減益　9月中間連結決算　公的資金の完済受け「中小企業専門の金融機関目指す」
地方の金融機関が異例のタッグ…スマホ決済アプリ「Payどん」、南銀・鹿相信でも10月から利用可能に　開発者の鹿銀と合意
全棟オーシャンビュー　奄美の伝統建築「高倉」イメージのホテル、徳之島に4月オープン　ふるさとチョイス創業者がプロデュース
旅行支援「今こそ鹿児島の旅」第4弾を6月末まで延長　52億円の予算使い切り次第終了
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ