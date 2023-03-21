「鹿児島は維新発祥の地。自民1強を切り崩す」　日本維新の会・馬場代表、県議選での初議席獲得に意欲

日本維新の会の馬場伸幸代表は２０日、公認候補を擁立する鹿児島県議選（３１日告示、４月９日投開票）について「党の盛衰に影響する重要な戦い。選挙戦を通じて維新スピリッツを伝え、勢力を拡大していきたい」と述べ、初の議席獲得へ意欲を示した。全国キャラバンの一環で、２０２２年８月の党代表就任後、初めて鹿児島入りし、南日本新聞の取材に応じた。維新の会は次期衆院選での野党第１党を目指し、今回の統一地方選で、所属地方議員を現在の約４００人から６００人以上に増やす目標を掲げる。鹿児島県内では県議選の鹿児島市・鹿児島郡区で新人を公認した。馬場氏は、昨夏の参院選での県内比例得票率８．９％に触れ、「鹿児島は（明治）維新発祥の地で受け入れてもらえる素地がある。大阪で身を切る改革を有言実行してきた実績を有権者に伝え、県議会の“自民１強”を切り崩したい」と語った。２０日午後には、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前で街頭演説も行った。