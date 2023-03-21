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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに135人感染確認
2023/03/21 16:04
拡大
鹿児島県は２１日、新型コロナウイルスの感染者１３５人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
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