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新型コロナ　鹿児島県内で新たに66人感染、１人死亡

 2023/03/22 16:04
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　鹿児島県は２２日、新型コロナウイルスの感染者６６人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。死者は累計８８４人になった。
１２月末からの鹿児島県内の新規感染者推移が一目でわかる表


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