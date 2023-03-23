卒業・修了生2415人、４年ぶり全員出席〝解禁〟　鹿児島大で卒業式

鹿児島大学の２０２２年度卒業式が２３日、鹿児島市の川商ホールであった。卒業・修了生は９学部１８５９人と大学院５５６人の計２４１５人。今回は新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いていることなどを踏まえ、４年ぶりに全員の出席を容認した。スーツやはかまに身を包んだ多くの学生らで会場は久しぶりににぎわい、大学生活の思い出を笑顔で語り合う姿が見られた。式はマスクを外して出席した学生らが見守る中、学部と研究科それぞれの総代が学位記を受け取った。鹿大は新型コロナの影響が出始めた１９年度から３年連続で、卒業式参加者を代表者のみに限っていた。