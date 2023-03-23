新型コロナ　鹿児島県内で新たに157人感染

成人式の日「迎えに来ました」…天国の息子を連れていってくれた親友たち 未来担う若者へ祈る夫妻 「出会い大切に」

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キムタク、さんまさん着用で人気沸騰 「世界に一つだけ」のTシャツ入荷待ち 奄美大島のスーパーオリジナル