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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに142人感染
2023/03/24 16:04
拡大
鹿児島県は２４日、新型コロナウイルスの感染者１４２人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
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