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米軍給油機が訓練　「タッチ・アンド・ゴー」2回実施　1月31日以来、海自鹿屋基地

 2023/03/25 09:02
離発着訓練をするＫＣ１３０空中給油機＝２４日、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
離発着訓練をするＫＣ１３０空中給油機＝２４日、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
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　鹿児島県鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地に２４日、米軍岩国基地（山口県岩国市）所属のＫＣ１３０空中給油機１機が飛来し、着陸直後に再加速し離陸する「タッチ・アンド・ゴー」を２回実施した。

　午後３時２０分ごろと同３５分ごろ実施し、午後４時４５分ごろ、基地を離れた。

　鹿屋基地での同訓練は２年４カ月ぶりとなった今年１月３１日以来。今月は２１日にも予定していたが、米軍の運用上の都合で中止になった。訓練は２０１９年９月に始まり、今回が９回目。
（別カット）離着陸訓練をするＫＣ１３０空中給油機＝２４日、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
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