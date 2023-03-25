米軍給油機が訓練　「タッチ・アンド・ゴー」2回実施　1月31日以来、海自鹿屋基地

鹿児島県鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地に２４日、米軍岩国基地（山口県岩国市）所属のＫＣ１３０空中給油機１機が飛来し、着陸直後に再加速し離陸する「タッチ・アンド・ゴー」を２回実施した。午後３時２０分ごろと同３５分ごろ実施し、午後４時４５分ごろ、基地を離れた。鹿屋基地での同訓練は２年４カ月ぶりとなった今年１月３１日以来。今月は２１日にも予定していたが、米軍の運用上の都合で中止になった。訓練は２０１９年９月に始まり、今回が９回目。