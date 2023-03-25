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フェンシング・鹿児島南が全国選抜大会で初優勝 気仙沼（宮城）を45－33で下す
2023/03/25 19:31
準決勝で果敢に攻める鹿南の篠原＝長崎県の島原復興アリーナ
拡大
全国選抜大会は２５日、各地でテニス、空手道などがあった。長崎県の島原復興アリーナであったフェンシングの男子学校対抗フルーレで鹿児島南は気仙沼（宮城）を４５－３３で破り、初優勝を飾った。
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