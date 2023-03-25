フェンシング・鹿児島南が全国選抜大会で初優勝　気仙沼（宮城）を45－33で下す

子1人1000万円給付、児童手当5倍、夫の育休取得義務化…あなたにとっての「異次元の少子化対策」は？【九州4紙合同アンケート】

鳥インフル 埋却地から漏れた液体でため池汚染 「米作り休まざるを得ない」地元は補償要求 鹿児島県「水質問題ない」と説明

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白線を踏み越えて左折するトラック 全児童の半数が通る道幅狭い交差点 対策に限界「一人一人が注意するしかない」