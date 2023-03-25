新たな感染は146人、3日連続で前週を上回る（医療圏別：鹿児島60、姶良・伊佐26、南薩24、川薩24、出水4、熊毛4、奄美2、肝属1、曽於1）　新型コロナ・鹿児島25日発表

鹿児島県は２５日、新型コロナウイルスの感染者１４６人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日より２３人多く、３日連続で前週を上回った。死者の発表はなかった。医療圏別の新規感染者は、鹿児島６０人、姶良・伊佐２６人、南薩、川薩２４人、出水、熊毛４人、奄美２人、肝属、曽於１人。年代別では１０代が２４人と最も多く、２０代２１人、４０代と７０代が１７人と続いた。フォローアップセンターで確定した感染者は８人。累計感染者は４４万１５００人。入院のうち重症は１人、酸素投与が必要な中等症１３人。病床使用率は１８．０％で前日を１．４ポイント上回った。