新型コロナ　鹿児島県内で新たに92人感染

「ついのすみか」はコロナで一変。感染した入所者に寄り添えず、亡くなった後に体を拭くこともできなかった。介護現場は「5類」引き下げ後も「命を預かっている。警戒緩めない」

鳥インフル 埋却地から漏れた液体でため池汚染 「米作り休まざるを得ない」地元は補償要求 鹿児島県「水質問題ない」と説明

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鹿児島県内 新型コロナ確認から3年 感染は3.5人に1人、44万1500人 98％が22年以降に集中