直近1週間の感染者783人、前週から37人減　新たな感染は45人（医療圏別：鹿児島26、川薩9、姶良・伊佐3、南薩2、肝属2、出水1、熊毛1、奄美1）新型コロナ・鹿児島27日発表

鹿児島県は２７日、新たに４５人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。直近１週間の感染者数は７８３人で、前週より３７人少なかった。感染者の医療圏別は鹿児島２６人、川薩９人、姶良・伊佐３人、南薩、肝属２人、出水、熊毛、奄美１人。曽於はゼロだった。年代別では５０代の８人が最も多く、１０代の７人、３０代、４０代、８０代の５人と続いた。フォローアップセンターでの感染確定者は３人だった。県内の累計感染者は４４万１６３７人になった。入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症１３人。病床使用率は前日比０．６ポイント減の１７．４％。