市民、健康福祉、企画財政の3局長に女性 同時に3人は初　鹿児島市定期異動

鹿児島市は２７日、４月１日付の定期人事異動を発表した。局長は退職などで１１人が代わり、市民局長に山本倫代総務部長（５８）、健康福祉局長に福島宏子福祉部長（５８）、企画財政局長に古河春美財政部長（５８）を充てる。女性を同時に３人起用するのは初めて。これまで女性局長は、１９年度に退職した１人だった。全体の異動規模は前年度比５１人減の１６０４人。総務局長には遠藤章こども未来局長（５８）が就く。環境局長に森崎浩文保健部長（５８）、こども未来局長に浅井孝危機管理局次長（５８）、産業局長に中馬秀文産業振興部長（５９）、観光交流局長に中豊司教育委員会管理部長（５８）、建設局長に阿部洋己建設管理部長（５９）、議会事務局長に尾堂昭二企画部長（５７）、市立病院事務局長に新穂昌和市民文化部長（５８）を登用する。公営企業と消防を除いた女性職員の登用では部長に３人、課長に５人が昇格した。主幹以上の管理職は１０人増の９６人で全体の２１．２％と、人数、割合とも過去最多。人事課は「能力や適性に応じた登用を進めた」と説明する。最年少の課長は４７歳で２人、係長は４０歳で２人だった。人事交流では、新たに内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、観光庁観光地域振興課にそれぞれ１人を派遣。行政のデジタル化を推進する人材の育成や、地域の稼ぐ力の向上を図る。全体の内訳は市長事務部局（行政委員会含む）１０３４人、消防局２４８人、市立病院１５６人、交通局３１人、水道局１２０人、船舶局１５人。新規採用は前年度比５人増の１９８人で、３月末の退職者は２１９人（うち自己都合等７７人）。