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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに114人感染
2023/03/28 16:06
拡大
鹿児島県は２８日、新型コロナウイルスの感染者１１４人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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