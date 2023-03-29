諏訪之瀬島で噴火5回　噴煙最高1200メートル、大きな噴石400メートル飛ぶ

鹿児島県教職員 2692人の異動発表 県教育委員会

自衛官と空手家どっちが強い…？ 奄美で合同訓練 新極真会・緑健児代表、成果に納得

元鹿児島県知事・三反園訓氏（衆院鹿児島2区）、1100万円記載漏れ 「事務的なミス」

子1人1000万円給付、児童手当5倍、夫の育休取得義務化…あなたにとっての「異次元の少子化対策」は？【九州4紙合同アンケート】

職質に応じず逃走、ミニパトに追跡された軽乗用車が歩行者はねる 鹿屋署「正当な職務執行」

長引くコロナ後遺症「月3日働くのが精いっぱい」 めまい、倦怠感、せき…軽症者や若年層にも症状

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定年の校長5人 同じ学校で再任用 鹿児島県教職員異動 女性管理職15.5％ 最高を更新