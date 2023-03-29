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諏訪之瀬島で噴火5回　噴煙最高1200メートル、大きな噴石400メートル飛ぶ

 2023/03/29 08:30
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
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　鹿児島県十島村・諏訪之瀬島の御岳で２８日、噴煙量が中量以上の噴火が５回あった。福岡管区気象台によると、噴煙の高さは最高１２００メートル。大きな噴石が南に４００メートル飛んだ。噴火警戒レベルは３（入山規制）。
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