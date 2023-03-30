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早朝に住家全焼、2人搬送　志布志

 2023/03/30 10:34
消火活動する消防隊員ら＝３０日午前５時４０分、志布志市志布志町志布志
消火活動する消防隊員ら＝３０日午前５時４０分、志布志市志布志町志布志
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　３０日午前５時１０分ごろ、志布志市志布志町志布志、無職の男性（７７）方から出火、木造平屋住家約１４０平方メートルを全焼した。

　志布志署によると、男性は家族と２人暮らし。避難したが、２人とも体調不良を訴え病院へ搬送された。近くの住民が１１９番した。
【別カット】消火活動する消防隊員ら＝３０日午前５時５０分、志布志市志布志町志布志
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