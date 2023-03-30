南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
3
月
30
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
早朝に住家全焼、2人搬送 志布志
2023/03/30 10:34
消火活動する消防隊員ら＝３０日午前５時４０分、志布志市志布志町志布志
拡大
３０日午前５時１０分ごろ、志布志市志布志町志布志、無職の男性（７７）方から出火、木造平屋住家約１４０平方メートルを全焼した。
志布志署によると、男性は家族と２人暮らし。避難したが、２人とも体調不良を訴え病院へ搬送された。近くの住民が１１９番した。
あわせて読みたい記事
運輸会社で火災、5時間後近くの福祉施設からも出火 「深夜ドーンと爆発音」 鹿児島市光山1丁目
「人とは思わなかった」 78歳が道路横断中の男性はね逃げる 霧島
北朝鮮拉致の解決訴え 増元るみ子さんの母校・鹿児島女子高同窓会、塩田知事に署名簿手渡す
うそ電話詐欺に「だまされたふり作戦」…空の宅配を受け取りに来た男、張り込み中の警察官が確保
火災・救急現場への到着時間11分を「有効活用」 通報者のスマホと動画共有、迅速対応へ 大隅肝属地区消防組合
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
仕事は厳しく、愛情深く、地球全体を視野に入れ、責任感を持って発信する…稲盛和夫さんは、そういう人だった（安藤忠雄）
3月30日 11:29
なぜ？ 新型コロナの3年で子ども食堂の数が3倍に 助けを、交流を求める人たちの拠り所に
3月30日 11:00
体を整え心も健康に…専門医招きフラッシュバック軽減法学ぶ 鹿児島市
3月30日 11:00
早朝に住家全焼、2人搬送 志布志
3月30日 10:34
「深夜ドーンと爆発音」 運輸会社で火災、5時間後近くの福祉施設からも出火 鹿児島市
3月30日 10:17
国登録文化財「旧興業館」の活用策探る 鹿児島市で識者が意見交換
3月30日 10:00
高架橋の防音壁に欠陥、遊歩道に剥がれ落ちる JR九州社長「補修報告すべきだった」 担当者が鹿児島市に謝罪
3月30日 09:00
台湾とベトナムの留学生が国家試験合格 神村学園専修学校 理学療法士は初
3月30日 08:30
ほぼ強制の「朝課外」、廃止・変更する高校増える 鹿児島県内 「やめても学力に影響なかった」の声も
3月30日 08:21
「若手が手を挙げるから…」 4年で0回も、ベテランになるほど少なくなる一般質問の謎 鹿児島県議会
3月30日 08:00
51議席に過去2番目に少ない77人立候補か 31日告示の鹿児島県議選、7選挙区は無投票の可能性
3月30日 07:49
まれにみるヒット事業？ 鹿児島県の「ぐりぶークーポン」、経済効果は97億円 99％が好意的受け止め
3月30日 07:30
卒業記念に3万枚のタイル画制作 大根占小6年24人「良い物できてうれしい」
3月30日 07:30
「鹿児島の魅力、全国に発信できた」 全共県実行委が総会、月末で解散へ
3月29日 22:30
システム開発「アンクス」（鹿児島市）、千葉大発の新興企業と業務提携
3月29日 21:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲