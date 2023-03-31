鹿児島県議選 7選挙区10人が無投票当選　計77人出馬、14選挙区で67人の争いに　4月9日投開票

任期満了に伴う鹿児島県議選（定数５１）は３１日午後５時で立候補を締め切り、７７人が届け出た。２１選挙区のうち、７選挙区・１０人の無投票当選が決まった。投開票は４月９日。候補者の内訳は現職４２、元職２、新人３３。党派別は自民３８人（現職３３、元職１、新人４）、立憲民主２人（元職１、新人１）、日本維新の会１人（新人）、公明３人（現職２、新人１）、国民民主１人（新人）、共産１人（現職）、参政１人（新人）、無所属３０人（現職６、新人２４）。無投票当選者は次の通り（敬称略、年齢は投開票日時点）。【阿久根市・出水郡区】（定数１）中村素子 ５０ 自現（３）【日置市区】（定数２）元山寿哉 ４９ 自新（１）東清剛 ６１ 無現（３）【いちき串木野市区】（定数１）吉留厚宏 ６１ 自現（６）【南さつま市区】（定数１）園田豊 ６３ 自現（５）【奄美市区】（定数２）松山さおり ５６ 自新（１）永井章義 ６６ 自元（６）【南九州市区】（定数１）田畑浩一郎 ４７ 自現（３）【姶良市区】（定数２）湯浅慎太郎 ５２ 無新（１）米丸麻希子 ４７ 自現（２）