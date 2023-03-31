鹿児島県議選 7選挙区10人が無投票当選 計77人出馬、14選挙区で67人の争いに 4月9日投開票
2023/03/31 18:03
任期満了に伴う鹿児島県議選（定数５１）は３１日午後５時で立候補を締め切り、７７人が届け出た。２１選挙区のうち、７選挙区・１０人の無投票当選が決まった。投開票は４月９日。
出陣式で気勢を上げる有権者ら＝３１日、薩摩川内市
候補者の内訳は現職４２、元職２、新人３３。党派別は自民３８人（現職３３、元職１、新人４）、立憲民主２人（元職１、新人１）、日本維新の会１人（新人）、公明３人（現職２、新人１）、国民民主１人（新人）、共産１人（現職）、参政１人（新人）、無所属３０人（現職６、新人２４）。
無投票当選者は次の通り（敬称略、年齢は投開票日時点）。
【阿久根市・出水郡区】（定数１）
中村素子 ５０ 自現（３）
【日置市区】（定数２）
元山寿哉 ４９ 自新（１）
東清剛 ６１ 無現（３）
【いちき串木野市区】（定数１）
吉留厚宏 ６１ 自現（６）
【南さつま市区】（定数１）
園田豊 ６３ 自現（５）
【奄美市区】（定数２）
松山さおり ５６ 自新（１）
永井章義 ６６ 自元（６）
【南九州市区】（定数１）
田畑浩一郎 ４７ 自現（３）
【姶良市区】（定数２）
湯浅慎太郎 ５２ 無新（１）
米丸麻希子 ４７ 自現（２）
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