鹿児島県議選31日告示　定数51に77人立候補見込み　7選挙区は無投票か　4月9日投開票

任期満了に伴う鹿児島県議選は３１日告示される。定数５１に対し７７人（現職４２、元職２、新人３３）が立候補し、２１選挙区のうち７選挙区は無投票になる見込み。７政党が候補を擁立、党勢拡大を競うことになりそうだ。投開票は４月９日。改選前の党派別勢力（欠員２）は、自民３８人、公明３人、共産１人、無所属７人。自民は現有議席数と同じ３８人を立て、全員当選を目指す。公明も同様に３議席を死守する構えで、これまでの友好関係を基に自民２１人を推薦する。共産は１議席死守を掲げ、無所属１人を推薦する。立民は女性２人を公認し、無所属２人を推薦。日本維新の会、国民民主、参政は各１人擁立し、初議席獲得を目指す。社民は無所属の３人を推薦。れいわ新選組は無所属１人を推薦する。無所属は３０人が名乗りを上げている。立候補の届け出は各選挙区の選挙長事務所で、午前８時半〜午後５時まで受け付ける。選挙戦では、新型コロナウイルス禍後の経済浮揚や物価高対策を巡り論戦となる見通し。鹿児島港本港区（鹿児島市）の街づくりをはじめ県政課題への候補者の姿勢も注目される。