1人当たりの所得、全43市町村で減少　最高は大崎町の264万円、県全体では240万円　20年度推計

鹿児島県統計協会は３０日、２０２０年度の市町村民所得推計を発表した。新型コロナウイルス禍などの影響で、市町村別の１人当たりの推計額は全４３市町村で減少し、最も高かったのは大崎町の２６４万３０００円だった。１人当たりの減少率が最も高かったのは三島村（前年度比１８．９％減）。与論町（同１１．３％減）、十島村（同１０．１％減）と続く。三島は燃料価格高騰などによる村営船の運航費用増加、与論と十島はコロナ禍での飲食・宿泊業の落ち込みが要因とみられる。総額も全４３市町村で減少し、合計３兆８２４７億４３００万円（同８．１％減）となった。市町村別の最高は、人口が５９万人余りで最も多い鹿児島市の１兆５４１２億４４６０万円（同８．４％減）。最低は三島村で４億２９９３万円（同１２．６％減）だった。県全体の１人当たりの推計額（２４０万８０００円）を上回ったのは、鹿児島、霧島、志布志、伊佐、さつま、長島、大崎、南種子、宇検の９市町村。一方、７０％以上８０％未満は天城と伊仙の２町、７０％未満は三島村のみだった。