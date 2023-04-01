北薩横断道の5割が供用へ　国交省、「広瀬道路」整備に23年度は12億円配分

国土交通省は３１日、２０２３年度予算の公共事業の配分（箇所付け）を発表した。霧島市の鹿児島空港と阿久根市の国道３号を結ぶ地域高規格道路「北薩横断道路」の一部「広瀬道路」に１２億１２００万円を配分し、２３年度内の開通を目指す。県内の補助事業には７０２億９８００万円を盛り込んだ。広瀬道路は、さつま町内のさつま広橋－佐志インターチェンジ間の延長６キロ。最終的な道路の改良や舗装を進める。開通で北薩横断道路は延長約６４キロのうち約５割が供用される。直轄の新規事業としては霧島市隼人町の国道１０号の延長２．２キロ区間で、自転車や歩行者が安全に通行できるよう、道路幅を広げ自転車道と歩道の整備に着手する。調査・設計費として１０００万円を盛った。鹿児島市の鹿児島東西道路には６２億５２００万円。２３年度中に地下トンネルの掘削機「シールドマシン」の組み立てを終え、稼働を始める見込みだ。港湾関係では鹿児島市の鴨池港区と中央港区を結ぶ臨港道路整備に３４億５６００万円。橋脚の設置を進め、２６年度の完成を目指す。名瀬港（奄美市）の岸壁や防波堤の改良に８億６０００万円を盛り込んだ。海上保安庁が鹿児島港谷山２区（鹿児島市）で進める大型巡視船用の桟橋整備には１２億１９００万円。２３年度中の完成を目指す。