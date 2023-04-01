新型コロナ　鹿児島県内で新たに108人感染

訪問介護報酬163件30万円を不正請求 南さつまの事業所を3カ月の指定停止

鹿児島なまりで「将来何になるの？」「こうむいーん」…CMおなじみ 鹿児島公務員専修学校が学生募集を停止

桜島フェリー「チェリークイーン」28年間ありがとう 最終運航の乗客280人別れ惜しむ 鹿児島市

入社式が「披露宴」に!? 新郎新婦役は先輩社員、媒酌人・両親役に役員…新人はフルコースの料理堪能 鹿児島市の城山観光

「立候補可能な年齢高すぎる」…21歳大学生、不受理前提で鹿児島県議選に届け出へ 統一地方選期間中、各地で同様の動き

８．

【鹿児島県議選】21歳大学生は不受理と分かっていてなぜ立候補？ 「若者の声届ける」 被選挙権年齢引き下げ 国に求め集団訴訟へ