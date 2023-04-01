「目測誤った」 市営バスが停車中のバスに追突、乗客2人を搬送　鹿児島市

１日午後２時半ごろ、鹿児島市加治屋町の共同バス停で、停車中の市営バスに後続の市営バスが追突した。鹿児島中央署や市交通局によると、計２０人ほどが乗車しており、追突したバスの男性客１人と女性客１人が膝の痛みなどを訴え、病院に搬送された。市交通局によると、追突したバスの運転手（６４）は「目測を誤った」と話している。市交通局は「乗客に心配と迷惑をかけ申し訳ない。再発防止に向けて取り組む」とコメントした。