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「目測誤った」 市営バスが停車中のバスに追突、乗客2人を搬送　鹿児島市

 2023/04/01 18:25
鹿児島市営バス同士の追突事故現場＝１日、鹿児島市加治屋町
鹿児島市営バス同士の追突事故現場＝１日、鹿児島市加治屋町
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　１日午後２時半ごろ、鹿児島市加治屋町の共同バス停で、停車中の市営バスに後続の市営バスが追突した。

　鹿児島中央署や市交通局によると、計２０人ほどが乗車しており、追突したバスの男性客１人と女性客１人が膝の痛みなどを訴え、病院に搬送された。

　市交通局によると、追突したバスの運転手（６４）は「目測を誤った」と話している。

　市交通局は「乗客に心配と迷惑をかけ申し訳ない。再発防止に向けて取り組む」とコメントした。
【別カット】市営バス同士が接触した現場＝１日、鹿児島市加治屋町
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