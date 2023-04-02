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鹿児島レブナイズ、ホーム最終戦を白星で飾る　山口に96－81　バスケB3

 2023/04/02 15:14
第２クオーター、シュートを放つ鹿児島レブナイズ・長尾＝西原商会アリーナ
第２クオーター、シュートを放つ鹿児島レブナイズ・長尾＝西原商会アリーナ
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは２日、鹿児島市の西原商会アリーナで山口に９６－８１で勝ち、ホーム最終戦を白星で飾った。

　レブナイズは長尾や中島ら４人が前半だけで３点シュート計９本を決め、５０－４０で折り返す。第３クオーターに差を詰められたが、ゲインズのダンクなどで再び突き放した。

　レブナイズは次節がレギュラーシーズン最終節。７、８日に敵地で東京Ｕと戦う。
第１クオーター、シュートを放つ鹿児島レブナイズ・マイケル（１７）＝西原商会アリーナ
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