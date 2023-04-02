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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに94人感染
2023/04/02 16:09
拡大
鹿児島県は２日、新型コロナウイルスの感染者９４人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
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新型コロナ 鹿児島県内で新たに108人感染
病床使用率15.3％ 新たな感染は89人感染（医療圏別：鹿児島35、姶良・伊佐18、川薩13、南薩10、肝属5、熊毛5、出水2、奄美1） 1人死亡 新型コロナ・鹿児島31日発表
新型コロナ 鹿児島県内で新たに89人感染、1人死亡
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