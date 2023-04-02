新型コロナ　鹿児島県内で新たに94人感染

鹿児島なまりで「将来何になるの？」「こうむいーん」…CMおなじみ 鹿児島公務員専修学校が学生募集を停止

一時は活動休止のJ3チームがYouTube登録1.1万人超の注目度に…コロナ禍「サポーター愛」深めた仕掛けとは

「男子トイレを女性社員が掃除」…ハラスメントに当たるのでは？ 「女性だけの業務」の実態、専門家は「人権感覚鈍い」

最優先で対応すべきは？ 候補者の3割が選んだ1位の県政課題とは【鹿児島県議選の立候補者77人に聞いた】

桜の下、4年ぶりの活気と笑顔 甲突川河畔の宴会解禁「日常戻ってきた」

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【鹿児島県議選】21歳大学生は不受理と分かっていてなぜ立候補？ 「若者の声届ける」 被選挙権年齢引き下げ 国に求め集団訴訟へ