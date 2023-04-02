直近1週間の感染678人、前週から104人減　新たに94人感染（医療圏別：鹿児島48、熊毛13、姶良・伊佐10、川薩9、南薩8、出水3、肝属2、曽於1）新型コロナ・鹿児島2日発表

鹿児島県は２日、新たに９４人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。直近１週間の感染者は６７８人で、前週より１０４人少なかった。新規感染者の医療圏別は鹿児島４８人、熊毛１３人、姶良・伊佐１０人、川薩９人、南薩８人、出水３人、肝属２人、曽於１人。奄美はゼロだった。年代別では４０代の１８人が最多で、１０歳未満の１２人、１０代、３０代、５０代の１１人と続いた。フォローアップセンターでの感染確定者は２人だった。県内の累計感染者は４４万２２７０人になった。入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症７人。病床使用率は前日比１．７ポイント減の１３．９％。