新型コロナ　鹿児島県内新たに34人感染

鹿児島なまりで「将来何になるの？」「こうむいーん」…CMおなじみ 鹿児島公務員専修学校が学生募集を停止

２．

来日3年、介護福祉士に一発合格 ベトナム人・29歳ガンさん SNS断ち猛勉強 「母国の娘と一緒に暮らせる」