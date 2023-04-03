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馬毛島
馬毛島基地整備で種子島1市2町に補助金計28億円 防衛省、2023年度分
2023/04/03 17:26
訓練基地建設が着工した馬毛島。画面奥は種子島本島＝西之表市の馬毛島（本社チャーター機から撮影）
拡大
防衛省は３日、鹿児島県西之表市馬毛島への米軍機訓練移転を伴う自衛隊基地整備に絡み、種子島１市２町に支払う２０２３年度分の米軍再編交付金が計２８億３２００万円になると発表した。
内訳は西之表市に２０億７２００万円、中種子５億１８００万円、南種子２億４２００万円。２２年度分は計１０億６２００万円だった。
再編交付金は防衛施設の面積や部隊の人数、整備状況などに基づき算定する。首長の反対などで受け入れが進まなければ国の判断で減額・停止できる。
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