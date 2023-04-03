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1泊28万円も…5月開業のシェラトン鹿児島、宿泊予約の受付開始
2023/04/03 21:31
客室「桜島ルーム キング」（シェラトン鹿児島提供）
拡大
鹿児島市高麗町の市交通局跡地に５月１６日開業する外資系ホテル「シェラトン鹿児島」は３日、宿泊予約の受付を開始した。
客室はスイートを含む１０タイプで計２８８室。料金は１泊３万４０３０円から。桜島が見える客室が１３８室あり、標準的な広さは約３５平方メートル。２室ある「桜島インペリアルスイート」（１０９平方メートル）は１泊２８万円からで、リビングルーム、ベッドルーム、ダイニングなどで構成される。
ホテルは地下１階、地上１９階建て。レストランや温泉、結婚式用のチャペルも備える。
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